Наталия Антонова похудела на 35 килограммов и поделилась, как ей это удалось

Однако добиться таких результатов было нелегко, признается Антонова: «Хочешь быть здоровой и красивой — будь, но нужно трудится над собой». Своими секретами стройности звезда поделилась в следующей публикации, где заявила, что даже 30 минут движения в день принесут только пользу — лайфхак для ленивых. Наталья предпочитает уделять как минимум час своего времени на активности: «Ходьба, бег, велосипед, моем полы, окна, что хотите, у меня по факту каждый день: зарядка — упражнения на пресс, руки, ноги. Бег через день. По дому очень много дел, так как нет домработниц, думаю, в этом успех моей стройности, плюс уход за садом и огородом — садовника тоже нет». Второй секрет в здоровом сне: актриса рано ложится спать и рано встает. Кроме того, актриса ест дробно, часто, маленькими порциями и соблюдает питьевой режим, в основном пьет чистую воду, чай и изредка кофе. Из еды предпочитает кефир, творог, рыбу, фрукты, овощи, свой хлеб и выпечку. Также старается избегать употребления некоторых продуктов, таких как белый хлеб, соуса, майонез, сосиски, колбасы.