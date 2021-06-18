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Наталия Антонова похудела на 35 килограммов и поделилась, как ей это удалось

47-летняя российская актриса театра и кино Наталия Антонова обладает довольно-таки обширной фильмографией в телевизионных проектах. Во многом она известна по сериалам «Каменская» и «Метод Фрейда». Свою карьеру звезда начала еще во время обучения в Щукинском училище. Сегодня актриса может похвастаться не только профессиональным успехом, но и привлекательной внешностью. Несмотря на возраст, ей удается хорошо выглядеть.

Недавно Наталья опубликовала пост на своей странице в Instagram, где показала, как выглядела 14 лет назад. Она предложила своим подписчикам обсудить «толстомордика», так назвала себя сама. В комментарии под постом сообщается, что на первом снимке в возрасте 33 лет вес артистки достигал 90 килограммов, но сегодня ей удается быть в форме и держаться на отметке 56 килограммов. Она признается, теперь чувствует себя комфортнее.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталия Антонова в 33 года в весе 90 кг

Фото: Instagram n.antonova

Однако добиться таких результатов было нелегко, признается Антонова: «Хочешь быть здоровой и красивой — будь, но нужно трудится над собой». Своими секретами стройности звезда поделилась в следующей публикации, где заявила, что даже 30 минут движения в день принесут только пользу — лайфхак для ленивых. Наталья предпочитает уделять как минимум час своего времени на активности: «Ходьба, бег, велосипед, моем полы, окна, что хотите, у меня по факту каждый день: зарядка — упражнения на пресс, руки, ноги. Бег через день. По дому очень много дел, так как нет домработниц, думаю, в этом успех моей стройности, плюс уход за садом и огородом — садовника тоже нет». Второй секрет в здоровом сне: актриса рано ложится спать и рано встает. Кроме того, актриса ест дробно, часто, маленькими порциями и соблюдает питьевой режим, в основном пьет чистую воду, чай и изредка кофе. Из еды предпочитает кефир, творог, рыбу, фрукты, овощи, свой хлеб и выпечку. Также старается избегать употребления некоторых продуктов, таких как белый хлеб, соуса, майонез, сосиски, колбасы.

Фото: Instagram n.antonova

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