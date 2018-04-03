«Сочная булочка»: Настя Каменских показала крепкий тыл и аппетитные формы без целлюлита

Фигура Насти Каменских — одна из вечных тем для споров в рядах ее фанатов: кому-то нравятся ее новые формы, кому-то нет. Несколько лет назад певица начала активно бороться с лишними килограммами: диеты, отказ от мяса и алкоголя, режим, спорт. Впроцессе работы над собой она то заметно худела, то поправлялась. Сегодня красавица-брюнетка поделилась новыми фотографиями в купальнике.
«Утро в раю», — написала она.
«Фигура супер», «Настю обожаю, но не сказала бы что худая, пышечка», «Сочная булочка», «Да класс фигура!! Все при ней!!! Вкусная», «Ого прессуха», «Трансформация» , «Хорошую форму Настя сделала! Умничка», «Да да просто супер попа», «Шикарный орех», «Настя, все и так знают и видели до этого что у вас шикарная фигура и внешность. Не надо выставлять свои прелести всем на обозрение, мне кажется это лишнее», — восхищены фолловеры.
Фото: instagram