«Сочная булочка»: Настя Каменских показала крепкий тыл и аппетитные формы без целлюлита

«Фигура супер», «Настю обожаю, но не сказала бы что худая, пышечка», «Сочная булочка», «Да класс фигура!! Все при ней!!! Вкусная», «Ого прессуха», «Трансформация» , «Хорошую форму Настя сделала! Умничка», «Да да просто супер попа», «Шикарный орех», «Настя, все и так знают и видели до этого что у вас шикарная фигура и внешность. Не надо выставлять свои прелести всем на обозрение, мне кажется это лишнее», — восхищены фолловеры.

Фото: instagram