Настасью Самбурскую с ультракоротким блондом и без макияжа сравнили с «матерью драконов» и Натальей Рудовой

«О, вау!», «Неземная красотка», «Прикольно! Непривычно, необычно, но очень цепляет», «На Рудову похожа стала», «Красиво и стильно. Интересная внешность стала», — хвалят одни.

«Кому идет быть блондинкой, но тебе точно нет», «Слишком холодный блонд», «Девочка ты чего — героиня матерь драконов на карантине?))))», «Дайнерис бурей Рожденная», «Мне кажется старше стала выглядеть , хотя мы ведь еще не видели цельный образ», «С темными лучше было», — ругают другие.