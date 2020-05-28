Настасью Самбурскую с ультракоротким блондом и без макияжа сравнили с «матерью драконов» и Натальей Рудовой
33-летняя Настасья Самбурская смело экспериментирует с образом. Чаще всего в ход идут парики — так актриса перевоплощается для съемок.
«Джентельмены предпочитают блондинок, доказано! Мальчики взорвали Директ», — написала она.
«О, вау!», «Неземная красотка», «Прикольно! Непривычно, необычно, но очень цепляет», «На Рудову похожа стала», «Красиво и стильно. Интересная внешность стала», — хвалят одни.
«Кому идет быть блондинкой, но тебе точно нет», «Слишком холодный блонд», «Девочка ты чего — героиня матерь драконов на карантине?))))», «Дайнерис бурей Рожденная», «Мне кажется старше стала выглядеть , хотя мы ведь еще не видели цельный образ», «С темными лучше было», — ругают другие.
Фото и видео: Instagram
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