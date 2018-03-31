Настасья Самбурская резко высказалась о бодипозитиве

В настоящее время в мире набирает популярность бодипозитив — движение, позволяющее принять и полюбить свое тело со всеми недостатками. Например, одна из самых знаменитый plus-size моделей Эшли Грэм является ярым сторонником этого движения — 30-летняя пышнотелая красотка не стесняется фотографироваться обнаженной и демонстрировать всему миру фигуру, далекую от модельных «90-60-90».

Российская актриса Настасья Самбурская, которая не раз была замечена в острословии, воспользовалась своим Instagram, чтобы донести до пользователей Сети свое отношение к популярному бодипозитиву. «Хотите быть толстушками- будтье! Но зачем эта пропаганда в массы! Зачем сбивать с толку девочек, по которым спортзал плачет. Вы хотите сказать, что здоровое, подтянутое тело, это удел мужчин? А удел женщин бутер с колбасой в складках по утрам находить? Что лучше потратить два часа на обжираловку, нежели чем на полноценное занятие спортом? Раз уж вы за принятие себя такой, какая вы есть, перестаньте и краситься, зачем синюшный цвет лица заливать тональником, зачем увеличивать губы, зачем ресницы паучьи наращивать (пожалейте арахнофобов)и когти отращивать! Ежели позитив и принятие себя и своего тела, давайте делать до конца! И про волосы не забудьте. На всеееем теле», — с присущей ей резкостью заявила Настасья под снимком на фоне боксерской груши.