Наспорте и #найоге: Чехова и Орбакайте продемонстрировали подтянутые тела во время тренировок

Анфиса Чехова сейчас отдыхает в Турции с мамой и сыном. Накануне она решила заняться йогой, и во время растяжки ее сфотографировал маленький Соломон. Анфиса выглядит отлично: для этого сеанса на природе она выбрала облегающий комбинезон цвета фуксии и показала практически идеальную фигуру.