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#Наспорте и #найоге: Чехова и Орбакайте продемонстрировали подтянутые тела во время тренировок

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Анфиса Чехова
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40-летняя Анфиса Чехова и 46-летняя Кристина Орбакайте устроили «битву тел» в Instagram.

Анфиса Чехова сейчас отдыхает в Турции с мамой и сыном. Накануне она решила заняться йогой, и во время растяжки ее сфотографировал маленький Соломон. Анфиса выглядит отлично: для этого сеанса на природе она выбрала облегающий комбинезон цвета фуксии и показала практически идеальную фигуру.

Сосновая йога🌲

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Не менее подтянутое тело продемонстрировала и коллега Чеховой по шоу-бизнесу Кристина Орбакайте.

Исполнительница поделилась в своем Instagram снимком с тренировки в одном из московских фитнес-клубов. Поклонники осыпали певицу комплиментами: «Красавица, просто молодец!», «Классная, стройная, трудяга», «Завидная фигурка!», «Не устаю восхищаться».

Интернет-пользователи сочли, что обе звезды подают прекрасные примеры для подражания. А вы как считаете?

Фото: Instagram

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