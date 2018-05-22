Наспорте и #найоге: Чехова и Орбакайте продемонстрировали подтянутые тела во время тренировок

Анфиса Чехова сейчас отдыхает в Турции с мамой и сыном. Накануне она решила заняться йогой, и во время растяжки ее сфотографировал маленький Соломон. Анфиса выглядит отлично: для этого сеанса на природе она выбрала облегающий комбинезон цвета фуксии и показала практически идеальную фигуру.
Не менее подтянутое тело продемонстрировала и коллега Чеховой по шоу-бизнесу Кристина Орбакайте.
Люблю пилатес — это отличный способ держать тело в тонусе и разгрузить голову от ежедневных хлопот. Недавно побывала в Mind Body Studio by World Class, здесь созданы все условия для глубокого погружения не только в пилатес, но и йогу, медитацию и восстановительные антистресс-программы. Здесь я впервые отважилась на Antigravity — занятие на «летающих» гамаках, под руководством профессионального тренера @marat_kalm было совсем не страшно. Подробности о моем тренировочном режиме ищите в сегодняшнем номере @hello__ru @studiosbyworldclass #яworldclass #ReebokRussia #ЖизньВДвижении @reebok_russia #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite
Исполнительница поделилась в своем Instagram снимком с тренировки в одном из московских фитнес-клубов. Поклонники осыпали певицу комплиментами: «Красавица, просто молодец!», «Классная, стройная, трудяга», «Завидная фигурка!», «Не устаю восхищаться».
Интернет-пользователи сочли, что обе звезды подают прекрасные примеры для подражания. А вы как считаете?
Фото: Instagram