«Нашла у родителей свое бандитское прошлое»: Толкалина поделилась пикантными архивными фото

Любовь Толкалина решила не уезжать из России на зимние каникулы, а, наоборот, побыть с родными в Рязанской области, где родилась. В один из вечеров актриса решила порыться в семейном архиве и нашла снимки, которые, по ее собственному признанию в микроблоге, вогнали ее в краску.
«У родителей в закромах и кладовых всегда найдешь что нибудь, от чего уши горят на солнце... налицо мое бандитское прошлое... лет 15 этим картинкам», — так подписала Любовь пост, в котором показала обе фотографии (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). На одной из них звезда позирует в полупрозрачном топе, на другой — в шелковом халате и выглядит потрясающе.
«Красавица! Супер! Восхищаюсь вами, Браво!», «Надо жалеть тех, у которых такое фото не получилось а таким прошлым надо гордиться», «Все так же красивы и молоды. Вообще не изменились» — написали Толкалиной поклонники. А вам нравятся эти архивные снимки актрисы?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram