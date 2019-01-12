«Нашла у родителей свое бандитское прошлое»: Толкалина поделилась пикантными архивными фото

«Красавица! Супер! Восхищаюсь вами, Браво!», «Надо жалеть тех, у которых такое фото не получилось а таким прошлым надо гордиться», «Все так же красивы и молоды. Вообще не изменились» — написали Толкалиной поклонники. А вам нравятся эти архивные снимки актрисы?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram