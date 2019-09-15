«Наш русский Брэд Питт»: 43-летний Максим Галкин показал все свои морщинки крупным планом

«Какой красивый», «Такая энергетика теплая ))) человек солнце», «Хорошо любое время года, как и любой возраст человека», «Максим с каждым годом молодеет или мне кажется», «И этому 43-х летнему мужику двадцать пять! Офигеть консервация)) или что?», «Галкин, ты чудненький мальчишка», «Казалось бы только что перестал нравится, а потом бац! И опять нравится..)», «А можно заново влюбиться?», «На итальянца стали похожи», «Глаза😍😍😍 и вообще», «Максим с такими глазами вы наш русский Брэд Питт», «Повезло же Алле Борисовне», — обсуждают поклонницы.