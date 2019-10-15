«Наконец, нормальная фотка»: Влад Топалов оценил горячее фото страдающей из-за лишнего веса Регины Тодоренко
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Фото: Instagram Влада Топалова
Почти год назад, в декабре 2018-го, популярная телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой. Ее муж Влад Топалов принял на себя все трудности отцовства и теперь поддерживает свою супругу во всем.
«После родов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3кг. Сегодня увидела новую модель plus-size Victoria's secret и решила, что мне срочно необходимо заняться своей фигурой!!!! Я восторгаюсь такими людьми, как @ali_tate_cutler, которая выглядит прекрасно, несмотря на свои объемы (все подтянутое и упругое). Мне кажется, именно такими должны быть девчонки, которые топят за bodypositive! Не перестаю удивляться цикличности моды. Скоро на картинах снова будут изображать дам с пышными формами как в эпоху Возрождения. Интересно, что придет на смену такому эталону женской красоты», — пожаловалась молодая мама в Instagram, поблагодарив за роскошный снимок фотографа Нику Орлову.
Влад Топалов решил приободрить жену, ведь дело вовсе не в килограммах. «Наконец, нормальная фотка!!!!!! Спасибо!!!! А то мы заскучали, за сексуальностью», — прокомментировал он.
Многие поклонники телеведущей согласились с ним: «Ты всегда шикарна», «Фантастическая», «Это что за модная чика на Регину Тодоренко похожа», «Божественна 🔥 красота настоящая», «Очень красивая», — пишут они.
А как считаете вы?
Фото и видео: instagram
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