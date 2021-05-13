Найдена двойник звезды «Игры престолов» Мэйси Уильямс, но это сходство ее не радует

Зачастую сходство с популярными личностями нравится людям и они этим активно пользуются, но Кирк такое стечение обстоятельств не радует. По словам Кайи, ее принимают за звезду на протяжении 10 лет, с момента выпуска первого эпизода сериала. И чем популярнее становилось шоу, тем чаще девушку узнавали на улице. С тех пор ветеринар из Окленда оказывается в центре внимания людей и объективов камер, ее часто просят сфотографироваться.

Девушка считает, что ее больше ассоциируют с персонажем Мэйси - Арьей Старк, так как именно этим именем ее и называют. "Есть много людей, которые называют меня Арьей, это действительно раздражает, потому что это не мое имя", – высказалась Кайя. Но свое сходство она не отрицает: "По-моему, когда мы обе были моложе, выглядели гораздо более похожими. Я вижу похожие черты лица: брови и глаза".