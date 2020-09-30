Найден способ избавиться от жира на животе без многочасовых тренировок в спортзале

По словам персонального тренера и инструктора по йоге Кирстен Скотт, этот метод действительно работает и эффективно помогает справиться со вздутием живота и улучить осанку, что и делает ваш пресс более подтянутым. «Все наши органы и конечности, включая кишечник и желудок, соединяются с мозгом через позвоночный столб. Если же вы сутулитесь, таз автоматически выдвигается назад, что приводит к проблемам с пищеварением, запорам, газообразованию и кислотному рефлюксу», – говорит она. И Кирстен не единственная, кто подчеркивает достоинства техники полотенца, однако стоит отметить, что только благодаря ей вы не сможете обзавестись точеным телом, особенно если ведете нездоровый образ жизни. Чтобы добиться хороших результатов, необходимо внести реалистичные изменения в свой рацион и стать активнее физически.

Фото: freepik

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