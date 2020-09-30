Найден способ избавиться от жира на животе без многочасовых тренировок в спортзале
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, данный метод был разработан японским врачом Тосики Фукуцудзи еще 10 лет назад, однако не теряет популярности и по сей день. Эксперт утверждает, что вместо того, чтобы усиленно тренироваться, нужно лишь лечь на коврик для йоги, расставив ноги на ширине плеч, а руки вытянуть над головой, а под поясницу положив полотенце. Удерживать такую позу нужно в течение 5-10 минут, и это труднее, чем кажется на первый взгляд, но, если делать это упражнение регулярно, можно быстро увидеть результаты.
По словам персонального тренера и инструктора по йоге Кирстен Скотт, этот метод действительно работает и эффективно помогает справиться со вздутием живота и улучить осанку, что и делает ваш пресс более подтянутым. «Все наши органы и конечности, включая кишечник и желудок, соединяются с мозгом через позвоночный столб. Если же вы сутулитесь, таз автоматически выдвигается назад, что приводит к проблемам с пищеварением, запорам, газообразованию и кислотному рефлюксу», – говорит она. И Кирстен не единственная, кто подчеркивает достоинства техники полотенца, однако стоит отметить, что только благодаря ей вы не сможете обзавестись точеным телом, особенно если ведете нездоровый образ жизни. Чтобы добиться хороших результатов, необходимо внести реалистичные изменения в свой рацион и стать активнее физически.
Фото: freepik
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