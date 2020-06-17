Найден новый способ вернуть молодость и оздоровить организм
Открытие было опубликовано в научном журнале Aging. Согласно материалу, достаточно разбавить плазму крови смесью альбумина и физиологического раствора, чтобы добиться мощного омолаживающего эффекта. Альбумин необходим для того, чтобы заменить белок, потерянный при удалении исходной плазмы. Эксперимент американские ученые провели на мышах. При этом в ходе исследования они отметили, что новый метод гораздо более действенный нежели простое переливание крови от молодых мышей более старым особям. Также в материале сообщается, что данный метод оказался полностью безопасным и побочных эффектов выявлено не было. Зато был отмечен мощный омолаживающий эффект – особенно сильно он сказался на мышцах, мозге и печени грызунов.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что важнейшим фактором достижения для эффекта омоложения и продления жизни является устранение вредных изменений в крови старой особи, а не прилив молодой. Дело в том, что с возрастом в организме повышается выработка определенных белков, которые и ответственны за старение, и их сокращение и есть прямой путь к здоровью и молодости. Ученые надеются, что новый метод по завершении клинических исследований поможет в лечении таких болезней, как диабет, мышечная атрофия, дегенеративные изменения мозга и расстройства иммунной системы.
Фото: pexels
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