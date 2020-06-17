Найден новый способ вернуть молодость и оздоровить организм

Таким образом, ученые пришли к выводу, что важнейшим фактором достижения для эффекта омоложения и продления жизни является устранение вредных изменений в крови старой особи, а не прилив молодой. Дело в том, что с возрастом в организме повышается выработка определенных белков, которые и ответственны за старение, и их сокращение и есть прямой путь к здоровью и молодости. Ученые надеются, что новый метод по завершении клинических исследований поможет в лечении таких болезней, как диабет, мышечная атрофия, дегенеративные изменения мозга и расстройства иммунной системы.

Фото: pexels

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