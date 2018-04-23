Найдем пять отличий: Виктория Боня до и после фотошопа на обложке арабского ELLE

Сегодня бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня показала обложку журнала, который появится на полках магазинов Ближнего Востока. Откровенный наряд модели взбудоражил ее подписчиков и СМИ.
«Как вам моя новая обложка журнала Эль? Майский номер уже в продаже», — написала Виктория.
«Вика, вы просто красотка!!! И фигура и лицо», «Вот это супер МАМА. И роскошная женщина», «Это серьезный прорыв, Виктория. Поздравляю и горжусь», «Все-таки сибирячки самые крутые», — пишут восхищенные фолловеры.
Несколько дней назад в своем втором блоге Боня показывала, как выглядит снимок до ретуши.
Как считаете, много ли времени провел ретушер над обработкой снимков?
Фото: instagram