Найдем пять отличий: Виктория Боня до и после фотошопа на обложке арабского ELLE

«Вика, вы просто красотка!!! И фигура и лицо», «Вот это супер МАМА. И роскошная женщина», «Это серьезный прорыв, Виктория. Поздравляю и горжусь», «Все-таки сибирячки самые крутые», — пишут восхищенные фолловеры.

Несколько дней назад в своем втором блоге Боня показывала, как выглядит снимок до ретуши.