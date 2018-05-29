«Нагуляла от хорошей жизни живот и попу»: Катя Гордон объявила трехдневную голодовку и показала секси-фото

Адвокат, певица и радиоведущая Катя Гордон раскритиковала… саму себя. Мама двоих детей внезапно поняла, что за последнее время поправилась на несколько килограммов, и решила устроить голодовку, чтобы похудеть.

«Девочки и мальчики, нагулявшие от хорошей жизни животы и попы... завтра нарушая все правила и теории я перестаю жрать. Буду только пить воду. Не учите ученого и рекомендаций не давайте», — заявила Гордон в своем микроблоге, выложив при этом соблазнительное фото в белом боди (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).