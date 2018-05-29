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«Нагуляла от хорошей жизни живот и попу»: Катя Гордон объявила трехдневную голодовку и показала секси-фото

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Екатерина Гордон
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37-летняя Екатерина Гордон решила сесть на короткую, но очень жесткую диету.

Адвокат, певица и радиоведущая Катя Гордон раскритиковала… саму себя. Мама двоих детей внезапно поняла, что за последнее время поправилась на несколько килограммов, и решила устроить голодовку, чтобы похудеть.

«Девочки и мальчики, нагулявшие от хорошей жизни животы и попы... завтра нарушая все правила и теории я перестаю жрать. Буду только пить воду. Не учите ученого и рекомендаций не давайте», — заявила Гордон в своем микроблоге, выложив при этом соблазнительное фото в белом боди (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Звезда предложила поклонникам поддержать ее и друг друга в комментариях к посту, а также «сверяться» с результатами столь радикального поступка в прямых эфирах, которые она планирует проводить каждый день.

Фото: Instagram

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