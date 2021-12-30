«Надела все лучшее сразу»: как не выглядеть безвкусно в новогоднюю ночь

Эксперт рекомендует выбирать одежду по своему вкусу, а не по астрологическому календарю. Так вы сможете чувствовать себя уверенно. При выборе наряда также стоит определиться, на что хотите сделать акцент: на цвет одежды или на макияж.

«Делайте акцент на сияющие серьги, чокер, колье, потому что сейчас суперактуальна текстура блеска — не пайеточная, а именно кристаллы. Плюс вы сможете носить эти кристаллы и после Нового года, комбинируя со своей кэжуальной базой», — рассказала стилист в беседе с LIFE.