Над Мелиссой Маккарти издевались за появление на «Оскаре» в спортивном костюме

Маккарти в интервью пояснила причины своего выбора: ей казалось, что это будет необычно, забавно и в то же время удобного. Кроме того, ей хотелось удивить коллег, ведь никто не ожидал от нее такого поступка. Однако все обернулось вовсе не веселыми шутками, а настоящей травлей со стороны коллег по актерскому цеху. «Меня никогда не посылали к черту столько раз, сколько на этом "Оскаре". Они делали вид, что это лишь безобидные шутки, но я чувствовала, что за этим стоит серьезное негодование и агрессия», — добавила Мелисса.

К счастью, у актрисы все в порядке с чувством юмора, потому она совершенно не расстроилась из-за такого поворота вещей. На любое резкое высказывание со стороны коллег по цеху она просто с усмешкой отвечала: «Окей! Я пойду танцевать!», — после чего уходила прочь от ошарашенных обидчиков.

Фото: globallook

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