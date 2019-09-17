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«Началось все с парочки пятен»: Анна Седокова призналась, что страдает от кожного заболевания

Популярная певица откровенно рассказала о проблеме с которой столкнулась три недели назад.

Анна Седокова в своем микроблоге в социальной сети Instagram сделала неожиданное признание, что страдает от крапивницы. Болезнь впервые проявилась почти месяц назад и с тех пор доставляет звезде ужасные мучения.

«Не хотела говорить, но поняла, что это может поддержать тех, кто тоже страдает от этой напасти. Мы не одни и вместе мы справимся!

На видео в карусели все ясно. Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций. Читала и молчала.

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Фото: Instagram

А началось все с парочки пятен. Кажется, на шее. Я думала, что само пройдет. Не прошло. С каждым днем становилось все «красивее». Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай».

Также певица добавила, что о болезни почти ничего неизвестно: причины появления непонятны, ясно только, что это не аллергия на продукты или цветение. Считается, крапивница зачастую появляется как реакция на постоянный стресс, а Анна как раз начала репетировать в театре и очень переживала, что не справится – именно тогда заболевание впервые дало о себе знать.

А несколько дней назад у Седоковой, по ее словам, произошел острый приступ, справиться с которым она смогла только с помощью друзей – Натальи Рудовой, сделавшей ей укол после спектакля, Иды Галич, давшей контакты хорошего врача, и других неравнодушных, в том числе нового возлюбленного певицы.

Проблемы со здоровьем Анны не оставили равнодушными ее коллег по цеху. Певицы Назима, Анна Седокова, телеведущая Лера Кудрявцева и другие знаменитости пожелали ей скорейшего выздоровления и чтобы все пятна от крапивницы прошли с ее кожи, не оставив следа. К ним прибавились и добрые слова простых поклонников звезды.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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