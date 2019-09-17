«Началось все с парочки пятен»: Анна Седокова призналась, что страдает от кожного заболевания

Анна Седокова в своем микроблоге в социальной сети Instagram сделала неожиданное признание, что страдает от крапивницы. Болезнь впервые проявилась почти месяц назад и с тех пор доставляет звезде ужасные мучения.

«Не хотела говорить, но поняла, что это может поддержать тех, кто тоже страдает от этой напасти. Мы не одни и вместе мы справимся!

На видео в карусели все ясно. Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций. Читала и молчала.