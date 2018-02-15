«На Татьяну Овсиенко похожи»: пользователи Сети обсуждают новую стрижку Полины Гагариной

Многочисленные фанаты обсудили новый имидж любимицы в комментариях: «Укладка классная @gagara1987 👍 или новая стрижка?», «Что с причёской!?», «На Овсиенко стала похожа», «Думала, это Татьяна Овсиенко», «Поль . Зачем ?. Вы так старше стали выглядеть», «Полина,какая стрижка😍😍😍прям твоя!!!!», «Как то не привычно видеть вас с такой прической. Но классно», «Похожи на молодого Билана», «Подумала что это Лель», «На стрижку смотрю второй день и вообще не нравиться... как из фильма советского 90-х годов... пожалуйста, Вы же такая женственная, верните нормальную прическу 🙏🏻 Вам очень не идёт образ «мальчишки»!».

Напомним, в декабре минувшего года Полина Гагарина украсила обложку журнала SNC, сфотографировавшись абсолютно лысой. Пользователи Сети были шокированы изменениями во внешности любимой певицы, однако, как оказалось, гримеры использовали специальную накладную лысину, под которую были спрятаны волосы Полины.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram