«На себя не похожа»: пользователи Сети не узнали Яну Рудковскую после бьюти-процедур

Многие подписчики не узнали Яну на новом снимке: «Вообще на себя не похожа . Мне кажется этот макияж, вас портит, в голубом вы лучше», «Вообще на себя не похожа», «На видео Яна выглядит по-другому, и совершенно другое лицо, круглое. Надо фото делать без всяких украшалок», «В реале совсем другое лицо - другой человек , к сожалению», «Яна похорошела так, но на себя не похожа что-то ( Фотошоп?», «Яна, а ведь правда, вы на саму себя не похожи».

Стоит отметить, что Яна Рудковская может похвастаться по-девичьи стройной фигурой, которую с удовольствием демонстрирует в платьях от кутюр.