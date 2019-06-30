«На себя не похожа»: пользователи Сети не узнали Яну Рудковскую после бьюти-процедур

44-летняя Яна Рудковская немало удивила подписчиков, опубликовав свежее фото в Instargam. «К Парижу готова!Великая сила макияжа от Ирины @irina_mitroshkina ! Ну и пусть видны морщинки под глазами,но зато почти нет тона,что она делает... это для меня загадка,но ненавистные selfie вдруг стали нравиться!Почти ничего нет на лице,а на самом деле есть!Придумала мне подстричь чёлку,вот думаю соглашаться ли мне на такой эксперимент,ведь последний раз у меня была чёлка аж в 10 лет )», — рассказала Яна.
Многие подписчики не узнали Яну на новом снимке: «Вообще на себя не похожа . Мне кажется этот макияж, вас портит, в голубом вы лучше», «Вообще на себя не похожа», «На видео Яна выглядит по-другому, и совершенно другое лицо, круглое. Надо фото делать без всяких украшалок», «В реале совсем другое лицо - другой человек , к сожалению», «Яна похорошела так, но на себя не похожа что-то ( Фотошоп?», «Яна, а ведь правда, вы на саму себя не похожи».
Стоит отметить, что Яна Рудковская может похвастаться по-девичьи стройной фигурой, которую с удовольствием демонстрирует в платьях от кутюр.
А вам нравится, как выглядит Яна Рудковская?
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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