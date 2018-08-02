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«На себя не похожа»: молодую и красивую Наталью Королеву сравнили с Леной Темниковой и Любовью Полищук

45-летняя Наталья Королева удивила фанатов новым селфи.

Несколько дней поклонники популярной певицы Наташи Королевой обсуждают ее подрослего сына. 16-летний Архип стал настоящим красавцем и сопровождает родителей на светских мероприятиях. Но сегодня в блоге артистки появилось ее собственное фото, которое спровоцировало массу обсуждений.

«Серые глаза! Мне хотят сказать, То что ты со мной мечтаешь. Встретится опять!!! В 90х мои песни про Глаза, Синий цвет лебедей ну конечно Цветочно Тюльпанная история были МЕГА Хитами!!! Спасибо маэстро Игорь Николаев за нетленку!!! Шли годы и опять #твоиглаза #цветнастроениясиний взрывают танцполы, вот жду кто напишет и споет супер песню про цветы, давно цветочная тема не освещалась со времен белых роз и желтых тюльпанов! Ваши варианты: про какие цветы мог бы получится крутой хит!!!», — написала под снимком Наталья, поблагодарив визажиста Вадима Андреева за красивый макияж.

Подписчики отметили: Наташа Королева заметно похорошела и стала похожа то ли на Лену Темникову, то ли на молодую Любовь Полищук.

А как считаете вы, на кого похожа певица?

Фото и видео: instagram

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