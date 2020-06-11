На карантине девушка перестала брить ноги и подмышки — и теперь гордо демонстрирует результаты

Девушка признается, что с годами ее одержимость гладкостью кожи только росла, она постоянно тревожилась, как бы кто не узнал, что у нее повышенная растительность на теле или будет заметна щетина. Кристин убеждала себя, что волосы на теле – это унизительно и что ей нравится ощущение, когда она полностью выбрита. Эта «одержимость» накладывала отпечаток на всю ее жизнь, ведь из-за страха, что кто-то ощутит, что ее тело колется из-за отросших волосков, она не позволяла лишний раз к себе прикасаться. «В колледже я, только побрившись, чувствовала себя самой сексуальной красоткой в округе, о чем не уставала сообщать своему парню, и он понимал, что я немного свихнулась на этой теме», – признается она.

После окончания учебы Кристин переехала в Нью-Йорк из родной Айовы и была поражена, когда увидела на улице много женщин с видимой растительностью на теле, причем среди них были и известные личности, и звезды соцсетей. Благодаря этому у девушки снизился уровень тревожности по этому вопросу, но она продолжала удалять волосы. И так было до 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, и все люди оказались заперты в своих домах. Тогда Кристин решила сделать паузу в бесконечном бритье, ведь никто ее не сможет увидеть с растительностью. И внезапно ей очень понравилось, что ей не надо переживать из-за этого, тратить время в душе на ежедневную депиляцию.

За месяцы самоизоляции на коже женщины прошло вечное раздражение, волоски из жестких стали мягкими, она забыла об ожогах от химического крема. «Я не брилась с начала марта, и мои волосы уже стали довольно мягкими. Я иногда их постригаю по линии бикини, потому что длина и объем все же не слишком удобны, но бритвы я не касалась все эти месяцы ни разу. Я даже привязалась к своим волосам, чувствую себя здоровой и горжусь своим телом. Сначала я скрывала растительность маской, рубашкой с длинными рукавами и брюками. Но сейчас стало теплее, и я спокойно ношу шорты и майки, не переживая, что кто-то увидит мои волосы. Я больше не хочу рефлексировать по этому поводу и удалять их. Да, у меня есть усы и волосатые подмышки – и мне это нравится», – гордо отметила Каннинг.

Фото: Instagram

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