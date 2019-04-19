«На фото один человек»: Виктория Дайнеко показала разницу, как выглядит без косметики и накрашенная

Популярная певица, выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко часто балует подписчиков своими фотографиями без макияжа. Поклонники не раз отмечали, что 31-летняя артистка выглядит свежо и привлекательно в любом виде.

В этот раз Дайнеко опубликовала два снимка: на одном она заснята без косметики, а на втором – уже с макияжем.

«В это сложно поверить, но на этих 2х фото один человек! С разницей в 2 часа. До мейка (без фильтров и фейстюна) ну и после замечательного прямого эфира у @sergeynaumov в Накрасились. Так вот. Сначала выбирайте вам какая девчонка из этих 2х больше по душе, ну и смотрите сохраненный эфир Сережи, если хотите знать как повторить мой макияж», - подписала снимки певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).