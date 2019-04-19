«На фото один человек»: Виктория Дайнеко показала разницу, как выглядит без косметики и накрашенная

Популярная певица, выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко часто балует подписчиков своими фотографиями без макияжа. Поклонники не раз отмечали, что 31-летняя артистка выглядит свежо и привлекательно в любом виде.
В этот раз Дайнеко опубликовала два снимка: на одном она заснята без косметики, а на втором – уже с макияжем.
«В это сложно поверить, но на этих 2х фото один человек! С разницей в 2 часа. До мейка (без фильтров и фейстюна) ну и после замечательного прямого эфира у @sergeynaumov в Накрасились. Так вот. Сначала выбирайте вам какая девчонка из этих 2х больше по душе, ну и смотрите сохраненный эфир Сережи, если хотите знать как повторить мой макияж», - подписала снимки певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Большинство подписчиков проголосовало за Викторию без макияжа. «Красота в улыбке и блеске в глазах) так что первая», «Вы красавица и очень естественно выглядите, как с макияжем, так и без! Поэтому выбрать невозможно», «Вы и без мэйка огонь», «Однозначно без мейка и фильтров просто огонь!», - посыпались комплименты.
Виктория Дайнеко часто выкладывает в Instagram фото без косметики, в домашней обстановке, без укладки – одним словом, показывает себя такой, какая есть. И подписчики любят ее за это еще больше, о чем говорят их восторженные отклики. Кстати, недавно Вика опубликовала фото и видео с тренировки в коротких шортиках. Тогда бурю восторга вызвало то, что она не скрывает шикарные пышные бедра с помощью фотошопа.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram