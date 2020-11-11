На блогера-красотку с татуировками и раздвоенным языком плюнули на улице

Девушка признается, что она – самая настоящая фанатка боди-модификаций, и ее не останавливает даже то, что к ней часто подходят на улице незнакомцы и дают оценку ее экстремальному преображению. Некоторым, по признанию Марии, нравится то, как она выглядит, но большинство людей шокированы ее нестандартной внешностью, причем некоторые не останавливаются только словесными оскорблениями – пару раз на нее плюнули на улице в Берлине. «Один человек остановился передо мной и спросил, знаю ли я, насколько уродлива», – добавила она, добавив, что, с другой стороны, к ней часто подходят и говорят, что из-за окрашенного глаза она выглядит немного сумасшедшей, и ей это нравится.

«Мои татуировки делают меня увереннее в себе, но я все же немного стесняюсь, потому что не знаю, почему люди смотрят на меня, – пояснила немка, – может быть они думают, что я симпатичная или, наоборот, урод. Это нервирует меня». При этом Мария признется, что она не позволяет критике и хейтерам влиять на ее любовь к татуировкам, потому, если ей хочется что-то в себе изменить, она без раздумий делает это. «Каждый выбирает свой путь к тому, чтобы нравиться себе. Для некоторых людей это покупка большого количества одежды, для других – изменение цвета волос, а для меня – модификация тела. Я не думаю, что когда-нибудь перестану набивать тату», – подытожила она.

Фото: Instagram balea_the_scarleg

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