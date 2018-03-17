На 20 лет моложе: Анастасия Волочкова сменила прическу

«Как же вам хорошо когда такое количество волос и длинна тоже вам идёт!!!», «Красиво и вам идет, Настя», «Ваш овал лица овальный и вам не подходят собранные волосы в пучок,а распущеные волосы вам очень к лицу....так держать», «Настя, вот теперь ваши волосы шикарны», «Вам очень очень круто. Девчоночка-принцесса на фото», «Помолодели лет на 20,очень хорошо Вам!!!», «Настя Вам так идут распущенные волосы!Прям девочка 18 лет», «Анастасия,Вам очень к лицу длинные волосы! Вы молодец,красавица!!!» — восхитились подписчики.