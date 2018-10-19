«На 10 лет старше»: Алсу удивила поклонников новым имиджем

«Макияж не для красавицы Алсу,неужели гример этого не видит,лет 10 прибавил», «Вы тут сами на себя не похожи!», «Мне Алсу тут на Светлану Бондарчук похожа...», «То ли фото не очень, то ли макияж», «То ли с фотошопом конкретный перебор, то ли с макияжем», «На Алику Смехову стали похожи», «Вылитая Инна Чурикова», «В последнее время все её фото не очень😢😢😢. Очень сильно накрашена.... неестественная. Больше стала походить на основную массу звёзд», «Ее естественная красота на много лучше ,а сейчас она стала похожа на бездушную куклу!!Зачем?» — отметили многие комментаторы.

Но нашлись и те, кто встал на защиту любимой артистки: «Это макияж для съемок, поэтому такой яркий», «Нереальная», «Красавица», «Какой интересный образ!», «Восхищаюсь этой шикарной красотой», «Алсу, вы олицвотворение нежности и скромности».

А вам нравится этот образ Алсу?