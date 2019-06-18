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«Мы все еще едим пироги»: подруги похудели на 50 кило без диет и тренировок

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сейчас подруги продвигают принцип правильного питания в Сети

Фото: Instagram
Девушки, страдающие от лишнего веса, в один момент решили попробовать придерживаться принципа питания 80/20 и посмотреть, что из этого выйдет.

Чаще всего девушки предпочитают начинать жизнь с чистого листа вместе: с понедельника одновременно садятся на диету, со следующего месяца вместе посещают занятия по иностранному языку — все ради того, чтобы контролировать процесс и не давать себе слабину. Джейд Спунер и Амаль Ваким из Сиднея оказались теми подругами, которые не только вместе начинали худеть, но и успешно довели дело до конца, при этом не изнуряя себя долгими тренировками и не ограничивая себя в еде.

Сначала, конечно, была череда неудач: девушки сидели на диетах, не вникая в суть правильного питания, стремясь исключительно к приведению фигуры в порядок, но забывая о здоровье. Однако они быстро поняли, что толку в этом мало и начали активно изучать науку о питании, придя к выводу, что техника «80/20» поможет им привести внушительные формы в шикарную фигуру.

27-летняя Джейд Спунер сбросила 20 килограммов. Когда отметка весов достигла цифры 58, она перестала вести тщательный подсчет калорий.

«Все дело в балансе. Мы придерживаемся подхода 80/20 в питании, выбираем сбалансированное меню: постное мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые, но также позволяем себе иногда 20% «вредных» продуктов, которые мы очень любим. Мы обе жить не можем без выпечки, поэтому для нас было чудо найти систему питания, позволяющую наслаждаться вкусными пирогами», — рассказала похудевшая девушка.

Ее завтрак состоит из тоста с яйцом и авокадо или протеинового батончика, обед - легкий салат или полезный перекус. Вопреки всем запретам, после обеда она позволяет себе банан и мюсли, а вот на ужин предпочитает мясо или рыбу с овощами.

26-летняя Амаль Ваким в свою очередь следовала тому же принципу правильного питания: на смену бургерам и картофелю фри с пиццей пришли фрукты, курица с рисом, стейки и овощи.

«Будучи полной в школе, я подвергалась постоянной критике от окружающих из-за своего огромного веса, меня регулярно дразнили и запугивали. В конце концов это мотивировало меня на изменения», — сказала она.

Однако отправной точкой похудения стал поход к врачу, где терапевт объяснил, что у девушки появились признаки резистентности к инсулину, которые приводят к повышению уровня сахара в крови. Тогда же она и решилась начать свой путь к похудению, и в итоге ее 75 килограммов превратились в 48 кило.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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