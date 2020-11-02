Мужчины рассказали, что они думают об увеличении губ, макияже и других женских бьюти-уловках

На ее пост откликнулись десятки представителей сильного пола, подавляющее большинство из которых заявило, что предпочитают женщин без сильного тюнинга. Особенно им не по душе приходятся толстый слой макияжа, больше похожий на театральный грим, и хирургические вмешательства. «Мне нравятся девушки с макияжем, если они идут на ужин или вечеринку, но в повседневной жизни, чем естественнее, тем лучше», – написал один. Другой поддержал, сообщив, что «натуральная красота лучше и ценнее всего». Большинство также было против нарочитых, бросающихся в глаза улучшений, хоть и поддержали право женщин на незначительные изменения, благодаря которым они будут чувствовать себя увереннее. «Разгладить морщин – это нормально. Но важно, чтобы все обходилось без фанатизма. Я не фанат маски вместо лица у своей спутницы», – заявил один из них. Но были и более категоричные высказывания по поводу любви женщин к уколам красоты и желанию что-то в себе исправить. Так, в частности, многие раскритиковали такую популярную процедуру, как увеличение губ: представители сильной половины человечества не в восторге от «утиной надутости». «Макияж и даже наращенные ресницы – это нормально, – пояснил один из пользователей сети. – Наполнители для губ, коррекция носа, увеличение скул, ботокс – однозначное нет». Большинство мужчин объяснили, что предпочитают уверенных в себе женщин, которые чувствуют себя одинаково комфортно и накрашенными, и с голым лицом.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!