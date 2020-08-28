Мужчина-«живой скелет» зататуировал себе белки глаз и 75% тела, и теперь мать не узнает его

Рикардо очень доволен своим боди-артом и тем, как он сейчас выглядит, хотя не все разделяют его восторга. Например, его маме, после того как парень сделал первую татуировку на лице, пришлось обратиться к психологу. Она даже не узнала своего сына, когда ему забили черным глазницы и белки. «Когда я вернулся домой, мама сказала, что я ей больше не сын, – признается он. Она не из тех, кто расклеивает по всему дому фотографии, но в тот день она поставила на видное место ту, на которой я еще с чистым лицом». Однако спустя 3-4 месяца женщина смирилась с ситуацией. А девушка Рикардо и вовсе поддерживает его и считает, что с рисунками он выглядит красивее. Что касается незнакомцев, они очень по-разному реагируют. Часто «живому скелету» отказывают в обслуживании в ресторанах, его часто останавливает полиция. Парень признается, что ему действительно сложно найти работать, но несмотря на это он не намерен прекращать покрывать татуировками свое тело.