Мужчина скрыл лысину за 3D-татуировкой, имитирующей дыру, и восхитил Сеть

«Совершил нечто сумасшедшее на голове моего друга Райана… Нам еще многое предстоит закончить на его затылке, но что вы думаете о промежуточных результатах?», — подписал свою публикацию гордый татуировщик в Instagram, где у него больше 68 тысяч подписчиков. Пост моментально стал очень популярным и попал в тренды социальной сети. Тысячи поклонников татуровок и самого Мэтта отметили его замечательную работу и восхитились тем, насколько правдоподобной выглядит иллюзия: «Потрясающе!», «Это просто восхитительно!», «Вы невероятно талантливы. Я имею в виду просто вау!», «Возможно, мне придется приехать в ваш город, чтобы вы поработали и над моей лысиной», «Это просто безумие, но в хорошем смысле», «Это самая невероятная оптическая иллюзия, которую я когда-либо видел», – написали они под его публикацией.