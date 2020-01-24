Мужчина протестировал разные модели корректирующего белья и поделился своими впечатлениями
35-летний пианист Крис Дэвис, физическая форма которого далека от идеала, решил собственноручно протестировать все наиболее востребованные модели утягивающего белья и поделился своими ощущениями с британским онлайн-порталом The Sun.
Первыми он примерил трусы-боксеры с высокой талией и в целом остался доволен ими: несмотря на то, что он не смог поместить свой живот в них полностью, ему все равно было в них удобно и белье справилось со своей основной задачей, скрыв несколько лишних сантиметров на его талии. «Однако я бы не хотел продемонстрировать их кому-нибудь в спальне», – со смехом добавил он.
Также пианист примерил мужское боди, которое оставило у него двоякие ощущения: с одной стороны, оно отлично справилось со своей задачей, но надеть его без посторонней помощи оказалось не так уж и просто: «Боди выглядит как купальный костюм 20-х годов прошлого века и он действительно скрывает складочки на животе и несовершенства, – поясняет он, – однако из-за вшитого в него корсета я не могу наклонить и надеть обувь».
А вот боксеры с эффектом лифтинга ягодиц пришлись Крису по вкусу. Он заявил, что «такое белье станет отличным решением для парней, которым не нравится их маленький зад». «Мне очень нравится моя новая попа в стиле Ким Кардашьян, которую мне «подарили» эти боксеры. По крайней мере, она выглядит больше». Однако он отметил, что трусы легко скатываются, что не особо приятно.
Что британец точно никогда не наденет еще раз, так это черный корсет, предназначенный для торжественных мероприятий: «Я не надел бы его на свидание в ресторан, потому что после первого же блюда его придется расстегнуть. Однако приятно, что мой живот крепко удерживается и у меня есть талия. Правда в этой штуке я могу только стоять прямо». Не понравился ему и утягивающий жилет. «Его трудно застегивать, так что придется прибавить 20 минут к утренним сборам, да еще и нужно следить, чтобы не вырвать себе молнией волосы на груди. Выгляжу я в нем как одна крупногабаритная леди. Он оказывает утягивающий эффект, но заметен под одеждой. Однако вы всегда можете сказать, что это бронежилет и вы просто очень важная шишка», – со смехом пояснил музыкант.
Компрессионная майка Крису, наоборот, очень понравилась: она плотная и при этом действительно удобная, он добавил, что точно захотел бы надеть ее под рубашку, так как футболка отлично справляется со своей задачей. Пришлись ему по вкусу и боксеры с заниженной талией. Они утягивают меньше, чем вариант с высокой талией, зато смотрятся более эстетично и похожи на обычные трусы из магазина нижнего белья.
В комментариях под статьей пользователи по достоинству оценили чувство юмора музыканта и подытожили, что хоть корректирующее белье в отдельных случаях и справляется со своей работой, но оно «настоящий убийца страсти», и посоветовали Крису лучше просто похудеть, а не мучиться с утягивающими корсетами.
Фото: vostock-photo, фото из интернет-магазина
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