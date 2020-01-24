Мужчина протестировал разные модели корректирующего белья и поделился своими впечатлениями

Что британец точно никогда не наденет еще раз, так это черный корсет, предназначенный для торжественных мероприятий: «Я не надел бы его на свидание в ресторан, потому что после первого же блюда его придется расстегнуть. Однако приятно, что мой живот крепко удерживается и у меня есть талия. Правда в этой штуке я могу только стоять прямо». Не понравился ему и утягивающий жилет. «Его трудно застегивать, так что придется прибавить 20 минут к утренним сборам, да еще и нужно следить, чтобы не вырвать себе молнией волосы на груди. Выгляжу я в нем как одна крупногабаритная леди. Он оказывает утягивающий эффект, но заметен под одеждой. Однако вы всегда можете сказать, что это бронежилет и вы просто очень важная шишка», – со смехом пояснил музыкант.

Компрессионная майка Крису, наоборот, очень понравилась: она плотная и при этом действительно удобная, он добавил, что точно захотел бы надеть ее под рубашку, так как футболка отлично справляется со своей задачей. Пришлись ему по вкусу и боксеры с заниженной талией. Они утягивают меньше, чем вариант с высокой талией, зато смотрятся более эстетично и похожи на обычные трусы из магазина нижнего белья.

В комментариях под статьей пользователи по достоинству оценили чувство юмора музыканта и подытожили, что хоть корректирующее белье в отдельных случаях и справляется со своей работой, но оно «настоящий убийца страсти», и посоветовали Крису лучше просто похудеть, а не мучиться с утягивающими корсетами.

Фото: vostock-photo, фото из интернет-магазина

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