Мужчина покрыл голубой татуировкой почти все тело, чтобы стать похожим на героя фэнтези

За 3 года мужчина покрыл ярко-бирюзовой краской лицо, руки и ноги, его торс также частично уже стал голубым, однако на этом он не остановится – Донни заявил, что в ближайшем будущем «перекрасит» все тело целиком. Единственное, что замедляет процесс – болезненность самой процедуры, из-за реабилитации она затянется еще на год, но парень не собирается останавливаться, пока не достигнет цели. По словам Донни, переход от практически полного отсутствия татуировок на его теле до синей росписи с головы до ног многих шокировал, но это мало волнует молодого человека. Он пояснил, почему выбрал именно этот цвет: «Во-первых, он мне просто нравится. Я думал, что он смотрится аккуратно. Бирюзовый – приятный и спокойный цвет, яркий, но не слишком дерзкий. Во-вторых, мне кажется, он не будет меня раздражать. Кроме того, я выбрал не рисунки, а равномерное покрытие кожи краской потому, что это просто и придает мне немного сюрреалистичный вид, который я так люблю».

Также Донни очень нравится, что он стал похож на ожившего героя фэнтезийных фильмов или героя видеоигры, да и голубая кожа отлично сочетается с сережками, которые я делаю на досуге. «Я очень доволен тем, как все получается. Я уделяю своему виду теперь гораздо больше внимания – и очень оптимистично отношусь к своему будущему. Уверен, что даже в старости я буду очень здорово смотреться с голубой кожей, а отсутствие рисунков и дизайнов поможет избежать их деформации», – отметил он.

Фото: depositphotos, Instagram

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