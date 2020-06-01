Мужчина покрыл голубой татуировкой почти все тело, чтобы стать похожим на героя фэнтези
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, до 23 лет Донни никогда не интересовался татуировками – единственный перманентный рисунок, который был на его теле к этому возрасту – маленькая надпись, сделанная его сестрой голубыми чернилами и гласящая «53 мили на Запад». Однако в какой-то момент ему захотелось выйти из привычной зоны комфорта и выглядеть так, как ему на самом деле хочется. «Мне надоело пытаться казаться нормальным. В течение последних лет я сдерживал себя и прилагал все усилия, чтобы сдерживать свои порывы из-за страха и неуверенности – и это делало меня крайне несчастным. Походив по этому замкнутому кругу слишком долго, я решил перестать прятаться, вырваться из застоя и начать жить так, как мне хочется. И наконец стать счастливым», – признался Донни, добавивший, что голубая кожа всегда была его мечтой.
Фото: Instagram
За 3 года мужчина покрыл ярко-бирюзовой краской лицо, руки и ноги, его торс также частично уже стал голубым, однако на этом он не остановится – Донни заявил, что в ближайшем будущем «перекрасит» все тело целиком. Единственное, что замедляет процесс – болезненность самой процедуры, из-за реабилитации она затянется еще на год, но парень не собирается останавливаться, пока не достигнет цели. По словам Донни, переход от практически полного отсутствия татуировок на его теле до синей росписи с головы до ног многих шокировал, но это мало волнует молодого человека. Он пояснил, почему выбрал именно этот цвет: «Во-первых, он мне просто нравится. Я думал, что он смотрится аккуратно. Бирюзовый – приятный и спокойный цвет, яркий, но не слишком дерзкий. Во-вторых, мне кажется, он не будет меня раздражать. Кроме того, я выбрал не рисунки, а равномерное покрытие кожи краской потому, что это просто и придает мне немного сюрреалистичный вид, который я так люблю».
Также Донни очень нравится, что он стал похож на ожившего героя фэнтезийных фильмов или героя видеоигры, да и голубая кожа отлично сочетается с сережками, которые я делаю на досуге. «Я очень доволен тем, как все получается. Я уделяю своему виду теперь гораздо больше внимания – и очень оптимистично отношусь к своему будущему. Уверен, что даже в старости я буду очень здорово смотреться с голубой кожей, а отсутствие рисунков и дизайнов поможет избежать их деформации», – отметил он.
Фото: depositphotos, Instagram
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