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Мужчина-модель накачал мощную челюсть и стал похож на велосипедное сиденье

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Лука Маркези

Фото: Instagram lucamarchesi_lm

Из-за слишком большого рвения Лука Маркези из Милана стал похож на мультяшного персонажа.

Британский онлайн-портал The Sun обратил внимание на известного манекенщика, который сильно изменился за последние 2 месяца. Маркези признался, что захотел выглядеть более брутально, потому начал тренировать свою челюсть, чтобы изменить ее форму. Однако он явно перестарался и при заострившемся подбородке ее углы начали сильно выпирать, из-за чего лицо стало выглядеть более широким и непропорциональным.

Лука признался, что он не прибегал к пластике, чтобы добиться подобного результата, он постоянно кусает специальное пластиковое устройство, чтобы накачать жевательные мышцы. Однако не все разделили результаты его трудов. Многие сравнили его с Элвином из «Элвина и бурундуков», а форму лица – с велосипедным сиденьем. До преображения мужчина был настоящим красавцем, а его челюсть была намного меньше. При этом он признался, что отнюдь не был сердцеедом, а в подростковом возрасте и вовсе считался довольно пухлым, потому часто испытывал неуверенность в себе, преодолеть которую ему удалось далеко не сразу после появления шести кубиков пресса.

Фото: Instagram lucamarchesi_lm

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