Мужчина-модель накачал мощную челюсть и стал похож на велосипедное сиденье

Лука признался, что он не прибегал к пластике, чтобы добиться подобного результата, он постоянно кусает специальное пластиковое устройство, чтобы накачать жевательные мышцы. Однако не все разделили результаты его трудов. Многие сравнили его с Элвином из «Элвина и бурундуков», а форму лица – с велосипедным сиденьем. До преображения мужчина был настоящим красавцем, а его челюсть была намного меньше. При этом он признался, что отнюдь не был сердцеедом, а в подростковом возрасте и вовсе считался довольно пухлым, потому часто испытывал неуверенность в себе, преодолеть которую ему удалось далеко не сразу после появления шести кубиков пресса.