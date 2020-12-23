Мужчина много лет тайно боролся с прыщами и создал линию косметики
Мужчина много лет боролся с несовершенствами кожи, которые особенно доставляли хлопот во время стресса. Пол тайно начал пользоваться косметикой жены Бернадетт в надежде избавиться от болячек, и скоро супруга узнала об этом.
Пара обсудила проблему вместе. Мужчина и женщина пришли к выводу, что эффективных продуктов, направленных на улучшение состояния кожи мужчины, на данный момент нет. Боргу пришла гениальная мысль запустить серию средств для ухода. Так он и потупил: после двух лет работы с учеными, на свет появилась линия, разработанная специально для представителей сильного пола.
Чтобы найти идеальный состав, Пол и Бернадетт перепробовали около 20 составов, смешанных исследовательской командой. Муж и жена решили пойти дальше: они самостоятельно создали и раскрутили сайт, придумали дизайн упаковки. Борг хочет продавать продукт, который было бы удобно брать с собой.
За первую неделю семье бизнесменов удалось продать 500 уходовых средств марки. Так как запуск бренда прошел успешно, они направили все силы на его развитие.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!