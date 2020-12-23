Мужчина много лет тайно боролся с прыщами и создал линию косметики

Мужчина много лет боролся с несовершенствами кожи, которые особенно доставляли хлопот во время стресса. Пол тайно начал пользоваться косметикой жены Бернадетт в надежде избавиться от болячек, и скоро супруга узнала об этом.

Пара обсудила проблему вместе. Мужчина и женщина пришли к выводу, что эффективных продуктов, направленных на улучшение состояния кожи мужчины, на данный момент нет. Боргу пришла гениальная мысль запустить серию средств для ухода. Так он и потупил: после двух лет работы с учеными, на свет появилась линия, разработанная специально для представителей сильного пола.