Мужчина 40 лет не стрижет и не моет свои волосы, называя их «божьим благословением»

Indian man hasn't washed his six-foot dreadlocks in 40 years - and call them a 'blessing from God'.— Richa Sharma (@richastweets) July 17, 2019
Sakal Dev Tuddu, 63, from Bihar state, says his hair spontaneously wove itself together one night as he slept pic.twitter.com/TRHj6h4ml2
Пожилой индиец уверяет, что он принял это решение после того, как его однажды ночью посетил Бог и посоветовал ему больше никогда ничего не делать с прической. К тому же, по словам Сакал Дева, в результате вмешательства свыше его волосы сами собой сплелись в один дред, и произошло это мгновенно, всего за одну ночь. С тех пор мужчина неукоснительно следует божественной инструкции. К сегодняшнему дню длина его «гривы» достигла почти двух метров, и он складывает их на голове, как тюрбан, а если ему нужно выйти из дома, покрывает голову белой тканью.
Agashya: Sakal Dev Tuddu amaze imyaka 40 atogosha umusatsi we [ REBA AMAFOTO] https://t.co/e7OKaj611v via @touchrwanda— Touch Rwanda (@touchrwanda) July 17, 2019
Сакал Дев уже 31 год работает в лесном департаменте и живет очень скромно вместе с женой Рупией Деви, шестью детьми и семью внуками. Люди часто приезжают к нему издалека, чтобы просто сфотографироваться с ним или поговорить.
Местные жители окрестили мужчину Махатма Джи – в знак уважения к его образу жизни и святости и считают его целителем. К нему обращаются бездетные пары, которые он лечит при помощи народных средств, которые готовит сам.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, twitter
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