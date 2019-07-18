Мужчина 40 лет не стрижет и не моет свои волосы, называя их «божьим благословением»

Местные жители окрестили мужчину Махатма Джи – в знак уважения к его образу жизни и святости и считают его целителем. К нему обращаются бездетные пары, которые он лечит при помощи народных средств, которые готовит сам.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, twitter

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