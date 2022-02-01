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Можно обойтись без дезодоранта: какие средства могут его эффективно заменить

О том, что у всего есть аналоги, мы знаем давно. Какие-то из них более экологичные, какие-то бюджетные. Некоторые совершенно не походят на привычный продукт, а какие-то имеют схожий эффект. Такая практика поиска чего-то лучшего по разным параметрам существует в разных индустриях: и в бьюти, и в фарме, и в технике. Но есть вещи, которые давно стали предметом спора, а работающего для многих решения на их замену так и не нашли. Герой новости – дезодорант.
Можно обойтись без дезодоранта: какие средства могут его эффективно заменить

Дезодорант – это средство, которым большинство пользуется ежедневно, хотя летом в метро кажется совсем иначе. Тренд на отказ от дезодорантов существует уже несколько лет. Всему виной вредное воздействие на кожу и здоровье. Но недостаточно просто отказаться от средства, нужно найти ему замену, потому что оно решает важную проблему – избавление от неприятного запаха пота.

Биохимик с ником @4complexion опубликовала в TikTok видео, где вместо привычного продукта использовала гликолевый тоник. Обычно это средство включают в уход за кожей, так как гликолевая кислота растворяет отмершие частички кожи, способствует отшелушиванию и очищению пор. Кожа лица благодаря этому выглядит ровной, гладкой и сияющей.

Специалист уверяет, что достаточно нанести тоник один или два раза на кожу подмышек, чтобы весь день не было неприятного запаха пота. Работает это иначе, если антиперспирант блокирует потоотделение, а дезодорант маскирует запах, то тоник отшелушивает омертвевшие клетки кожи и уничтожает бактерий, которые провоцируют запах.

Фото: Pexels

Источник: TikTok
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