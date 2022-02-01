Можно обойтись без дезодоранта: какие средства могут его эффективно заменить

Биохимик с ником @4complexion опубликовала в TikTok видео, где вместо привычного продукта использовала гликолевый тоник. Обычно это средство включают в уход за кожей, так как гликолевая кислота растворяет отмершие частички кожи, способствует отшелушиванию и очищению пор. Кожа лица благодаря этому выглядит ровной, гладкой и сияющей.

Специалист уверяет, что достаточно нанести тоник один или два раза на кожу подмышек, чтобы весь день не было неприятного запаха пота. Работает это иначе, если антиперспирант блокирует потоотделение, а дезодорант маскирует запах, то тоник отшелушивает омертвевшие клетки кожи и уничтожает бактерий, которые провоцируют запах.