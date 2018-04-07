«Можно было и прикрыться»: Эвелину Бледанс осудили за откровенное фото

Подписчики посоветовали Эвелине Бледанс внимательнее относиться к снимкам, которые она публикует в социальных сетях: «На фото можно было бы и прикрыться - необязательно соски всей стране демонстрировать», «Есть нормы приличия. А выставлять грудь и соски на показ, это не случайность. Надо другим привлекать».

Напомним, в минувшем году стало известно, что Эвелина Бледанс и Александр Семин развелись. В одном из многочисленных интервью актриса откровенно рассказала о том, что ради сохранения отношений с супругом она легла под нож пластического хирурга.

Фото: instagram