«Можно без кастинга в Голливуд»: певица Зара появилась на обложке журнала — поклонники в восторге
Фото: Instagram zara_music
В своем микроблоге в социальной сети Instagram звезда выложила фотографии, на которых позирует в расшитом жемчужинами длинном жакете, небрежно накинутом на плечи.
Зара сидит боком к камере, потому на снимке прекрасно видны ее длинные стройные ноги. Особого внимания заслуживает макияж звезды. Он выполнен в восточном стиле – с акцентом на глаза, которые густо подведены широкими стрелками. Цветовая гамма макияжа весьма сдержанная: нежно-розовые тени на веках, нюдовая помада с матовым финишем на губах, легкое скульптрирование и немного персикового хайлайтера, чтобы придать летнюю свежесть образу. Волосы певицы слегка завиты в небрежные локоны и часть из них закреплена сзади, что позволяет открыть лицо Зары и подчеркнуть ее высокие скулы. «Ловите хорошее настроение и новую обложку от журнала Topbeauty со мной в главной роли», – написала Зара в своем посте, добавив, что очень хочет поделиться с поклонниками своими секретами красоты.
Подписчики артистки одобрительно отнеслись к ее идее рассказать о своем уходе и по достоинству оценили красоту фотографий, сделанных фотографом Алексеем Дупляковым. «Мне так нравится эта обложка! Просто красота красотущая!», «Очень похожа на итальянку!», «Женственная и красивая», «Клеопатра! Можно без кастинга в Голливуд», «Безумно красивая девушка. Глаз не оторвать! С удовольствием бы познакомилась с вашими советами по уходу за волосами, лицом», «Люблю твои ножки», – написали они в комментариях.
Фото: Instagram
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