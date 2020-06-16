«Можно без кастинга в Голливуд»: певица Зара появилась на обложке журнала — поклонники в восторге

Подписчики артистки одобрительно отнеслись к ее идее рассказать о своем уходе и по достоинству оценили красоту фотографий, сделанных фотографом Алексеем Дупляковым. «Мне так нравится эта обложка! Просто красота красотущая!», «Очень похожа на итальянку!», «Женственная и красивая», «Клеопатра! Можно без кастинга в Голливуд», «Безумно красивая девушка. Глаз не оторвать! С удовольствием бы познакомилась с вашими советами по уходу за волосами, лицом», «Люблю твои ножки», – написали они в комментариях.

Фото: Instagram

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