Может ли использование дезодоранта в жару нанести вред здоровью

Врач-дерматолог Наталья Яковлева рассказала телеканалу «Звезда» о вреде дезодоранта. По ее словам, в жару такие средства могут закупоривать потовые железы, что и приводит к воспалению. «Есть дезодоранты, забивающие поры, вместо того чтобы выделительные органы работали, делаем еще хуже, мы закупориваем все эти выходные протоки желез, там скапливаются вещества, которые должны удаляться, и получается воспаление. Такое тоже бывает, но и отказываться от дезодорантов тоже не стоит, поэтому нужно индивидуально к этому подходить, какой бы хороший дезодорант ни был», — пояснила врач.