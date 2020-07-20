«Моя жизнь превратилась в агонию»: девушка рассказала о своей многолетней борьбе с акне

«Я перепробовала все, что только можно, даже исключила сахар и ела много овощей и фруктов. Я знала, что нездоровая еда и сладости ухудшали состояние моей кожи, но даже когда они исчезли из моей жизни, стресс и беспокойство никуда не пропадали и влияли на образование кист. Я была в ужасе каждый раз, когда меня приглашали в гости с ночевкой, потому что беспокоилась, что друзья увидят меня без макияжа или я проснусь с кровью и гноем на наволочке, потому что воспаление лопнуло, что случалось довольно часто. Моя жизнь превратилась в непрекращающуюся агонию», — призналась Эми, добавив, что она еще и очень плохо спит, так как акне очень болезненные.

К 19 годам на фоне тяжелой формы кистозного акне у девушки начались приступы паники, проявлявшиеся гипервентиляцией легких и учащенным сердцебиением. Ей пришлось обратиться к психотерапевту, благодаря которому она стала увереннее в себе и даже смогла выходить из дома без толстого слоя макияжа, что естественным образом улучшило состояние ее кожи. Но заболевание не уходило и все время рецидивировало. Эми пожаловалась на свою проблему в социальных сетях, где ей посоветовали крем для лица, стоивший около 1000 рублей (11,5 фунтов стерлингов), который помог ее коже очиститься и снизить количество повторных вспышек акне.

Фото: Instagram polkadotted_babe

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