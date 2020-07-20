«Моя жизнь превратилась в агонию»: девушка рассказала о своей многолетней борьбе с акне
Фото: Instagram polkadotted_babe
Студентка из Ирландии рассказала британскому онлайн-порталу The Sun, что первые высыпания у нее появились в 13-летнем возрасте, но тогда это никого не насторожило, так как все ее сверстники столкнулись с подобной проблемой. Однако спустя два года, когда у большинства подростков проблема осталась позади, Эми все еще страдала от акне, причем ситуация значительно ухудшилась: у ее начали образовываться глубокие подкожные кисты, которые могли появиться в одно мгновение, но проходили неделями.
Девушка признается, что она регулярно пыталась выдавливать их, что лишь усугубляло проблему — воспаления опухали и становились красными, из-за этого она чувствовала себя еще более неуверенно и подавленно. «Когда люди смотрели на меня, я беспокоилась, что они смотрят на мои прыщи. Это сильно повлияло на мою самооценку, у меня развилась дисморфофобия», — пояснила она. Эми решила обратиться к врачу, который прописал ей крем с антибиотиком. Средство помогло, но ненадолго. И так повторялось со всеми методами лечения, которые она перепробовала — как только курс заканчивался, кожа возвращалась в исходное состояние.
«Я перепробовала все, что только можно, даже исключила сахар и ела много овощей и фруктов. Я знала, что нездоровая еда и сладости ухудшали состояние моей кожи, но даже когда они исчезли из моей жизни, стресс и беспокойство никуда не пропадали и влияли на образование кист. Я была в ужасе каждый раз, когда меня приглашали в гости с ночевкой, потому что беспокоилась, что друзья увидят меня без макияжа или я проснусь с кровью и гноем на наволочке, потому что воспаление лопнуло, что случалось довольно часто. Моя жизнь превратилась в непрекращающуюся агонию», — призналась Эми, добавив, что она еще и очень плохо спит, так как акне очень болезненные.
К 19 годам на фоне тяжелой формы кистозного акне у девушки начались приступы паники, проявлявшиеся гипервентиляцией легких и учащенным сердцебиением. Ей пришлось обратиться к психотерапевту, благодаря которому она стала увереннее в себе и даже смогла выходить из дома без толстого слоя макияжа, что естественным образом улучшило состояние ее кожи. Но заболевание не уходило и все время рецидивировало. Эми пожаловалась на свою проблему в социальных сетях, где ей посоветовали крем для лица, стоивший около 1000 рублей (11,5 фунтов стерлингов), который помог ее коже очиститься и снизить количество повторных вспышек акне.
Фото: Instagram polkadotted_babe
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