«Моя жизнь превратилась в ад»: из-за неудачных инъекций филлеров бывшая модель «превратилась в монстра»

Женщина призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что она мечтала вернуть своему лицу былые объемы и свежесть юности, ради чего 11 лет назад решилась на инъекции филлеров в лоб, однако вместо желанного результата она оказалась на пороге самоубийства.

Кэрол добавляет, что колоть ботокс она начала в возрасте 30 лет, чтобы сгладить наметившиеся морщины и продлить молодость, а когда ей исполнилось 47, она впервые попробовала филлеры: «Нет ничего плохого, чтобы пытаться выглядеть моложе своих лет, это привилегия, которой не было у наших родителей, но только если процедуру проводят профессионалы». Однако именно этому совету она не последовала в свое время, доверившись не тому врачу, который смешал в одном шприце два разных вида наполнителей, один из которых – силиконовый, и ввел их ей в лоб и щеки.