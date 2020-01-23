«Моя жизнь превратилась в ад»: из-за неудачных инъекций филлеров бывшая модель «превратилась в монстра»
Женщина призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что она мечтала вернуть своему лицу былые объемы и свежесть юности, ради чего 11 лет назад решилась на инъекции филлеров в лоб, однако вместо желанного результата она оказалась на пороге самоубийства.
Кэрол добавляет, что колоть ботокс она начала в возрасте 30 лет, чтобы сгладить наметившиеся морщины и продлить молодость, а когда ей исполнилось 47, она впервые попробовала филлеры: «Нет ничего плохого, чтобы пытаться выглядеть моложе своих лет, это привилегия, которой не было у наших родителей, но только если процедуру проводят профессионалы». Однако именно этому совету она не последовала в свое время, доверившись не тому врачу, который смешал в одном шприце два разных вида наполнителей, один из которых – силиконовый, и ввел их ей в лоб и щеки.
Фото: кадры из трейлера на YouTube
Дальнейшее напоминало самый настоящий кошмар: из-за силикона всего через несколько месяцев после процедуры черты лица Кэрол исказились и распухли до неузнаваемости. Женщина обратилась к врачам, но они были сбиты с толку и только разводили руками. Специалисты пытались растворить наполнитель, но ее лоб продолжал «расти наружу». Из-за этого женщина осталась просто опустошенной и превратилась в отшельницу. «Я не могла выносить людей, особенно мою семью, я не хотела, чтобы они видели, что со мной произошло».
Кэрол спряталась в собственном доме и собиралась покончить с собой, но в конце концов обратилась за помощью к челюстно-лицевому хирургу, который буквально заплакал, когда ее увидел. В 2013 году доктор попытался сделать сложную операцию, чтобы поднять ее сильно раздутый лоб вверх и освободить область вокруг глаз, но попытка исправить повреждения привела к тому, что женщина необратимо ослепла на правый глаз
К сегодняшнему дню бывшая модель перенесла многократные операции, в том числе и пересадку кожи, частичную пересадку лица и 17-часовую реконструктивную операцию. Несмотря на то, что сейчас Кэрол выглядит очень неплохо, она остается чрезвычайно застенчивой, от былой уверенности в себе не осталось и следа: «Я никогда не буду выглядеть так, как прежде, – поясняет Кэрол. – Это изменило мои представления о жизни. Лицо – это твоя визитная карточка, это то, что позволяет тебе выходить на улицу и функционировать в этом мире, и когда у тебя больше нет собственного лица, трудно понять, кто ты есть». Но самое для нее печальное, что она потеряла всякую надежду на романтические отношения, потому что не представляет, кто бы захотел быть с ней.
Фото: vostock-photo, кадры из трейлера на YouTube
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