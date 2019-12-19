«Моя кожа почти оторвалась»: девушка больше часа пыталась снять маску-пленку с лица и расплакалась от боли
Маски для лица с peel-off – одни из самых популярных, так как обещают быстрый эффект и безупречную кожу сразу после применения, но одна девушка поклялась никогда больше их не использовать. Виной тому, как передает британский онлайн-портал The Sun, чудовищно болезненный опыт.
I used a Walgreens pull off mask and bitch when I tell you never again, NEVER A FUCKING GAIN. pic.twitter.com/UOkznSz9Av— Navy Chandler (@itsjustnavy) December 5, 2019
Жительница Канзаса, США, Нэви Чэндлер в социальной сети Twitter поделилась видеороликом, как пытается снять с лица маску-пленку, которую она накануне приобрела в местном магазине за 2 доллара (около 125 рублей по текущему курсу). На видео она корчилась от боли и боролась со средством по уходу за кожей больше часа, а все потому, что маска с большим трудом снималась со лба, носа, щек и подбородка, в итоге от отчаяния Нэви даже разрыдалась.
«Моя кожа почти оторвалась от черепа, – поясняет она. – Был выходной, я хотела лишь посвятить этот день уходу за собой, потому и приобрела эту маску. Когда она высохла на моем лице, я пошла ее снимать, но это оказалось весьма непросто – боль была невероятно сильной, по шкале от 1 до 10 я бы поставила твердое 8».
Девушка добавляет, что эта маска удалила все волоски с ее лица, будто она сделала эпиляцию воском. По ее словам, ей потребовался почти час, чтобы справиться с маской, но справедливости ради она поясняет, что делала перерывы. После того, как Нэви пришла в себя, она пошутила: «Я бы не сказала, что маска мне как-то помогла, но, когда краснота сошла, лицо стало очень гладким и сияющим. Я бы не рекомендовала ее никому, кроме моих врагов!»
Видео очень быстро стало вирусным и вызвало бурный отклик у пользователей социальной сети. «Черт! Она намазала лицо суперклеем», «Если бы моя маска не была такой, как эта — меня бы это взбесило», «Теперь твои поры должны быть чистыми на год или два вперед», — заявили подписчики. Однако нашлись и те, кому средство пришлось по душе: «А мне нравится, когда маска так трудно сдирается».
Фото: vostock-photo
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