Мощный торс похудевшего Ивана Урганта вызвал бурю обсуждений в Сети

Звезда «Первого канала» Иван Ургант нередко удивляет своих поклонников. На этот раз темой для обсуждения стало неожиданное преображение знаменитости, решившей принять участие в велогонке «Тур де Франс».

«Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс! #глазамимужа», — похвастался успехами Иван и продемонстрировал свое тело.