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Мощный торс похудевшего Ивана Урганта вызвал бурю обсуждений в Сети

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ивана Урганта

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40-летний Иван Ургант принял участие в велогонке «Тур де Франс».

Звезда «Первого канала» Иван Ургант нередко удивляет своих поклонников. На этот раз темой для обсуждения стало неожиданное преображение знаменитости, решившей принять участие в велогонке «Тур де Франс».

«Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс! #глазамимужа», — похвастался успехами Иван и продемонстрировал свое тело.

Кто-то из подписчиков блога Урганта остался в восторге от его преображения, а кто-то назвал его «жутким качком».

«Ничеси! крутой!», «На форме», «Ты это где такую фигуру взял?», «Очень секси», «Ванечка, Вы похудели», «Грудь больше, чем у моей девушки», «Иван, ваша грудь слишком сексуальна, чтобы быть правдой», «Обалденный торс», «Аполлон! Нельзя быть таким совершенством во всем», — обсуждают они.

Какого мнения придерживаетесь вы? Идет ли Ивану образ брутального мужчины?

Фото: instagram

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