Мощный торс похудевшего Ивана Урганта вызвал бурю обсуждений в Сети

Звезда «Первого канала» Иван Ургант нередко удивляет своих поклонников. На этот раз темой для обсуждения стало неожиданное преображение знаменитости, решившей принять участие в велогонке «Тур де Франс».
«Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс! #глазамимужа», — похвастался успехами Иван и продемонстрировал свое тело.
Кто-то из подписчиков блога Урганта остался в восторге от его преображения, а кто-то назвал его «жутким качком».
«Ничеси! крутой!», «На форме», «Ты это где такую фигуру взял?», «Очень секси», «Ванечка, Вы похудели», «Грудь больше, чем у моей девушки», «Иван, ваша грудь слишком сексуальна, чтобы быть правдой», «Обалденный торс», «Аполлон! Нельзя быть таким совершенством во всем», — обсуждают они.
Какого мнения придерживаетесь вы? Идет ли Ивану образ брутального мужчины?
Фото: instagram