Мощный торс 67-летнего Олега Газманова вызвал дискуссии в Сети

28 августа 2018 года в 23:59Мощный торс 67-летнего Олега Газманова вызвал дискуссии в СетиКомментарииВ Сети обсуждают внешность кумира 90-х.Активная жизненная позиция и спорт — рецепт стройности и красоты в семье Газмановых. Супруга музыканта, его дети — все сохраняют прекрасную физическую форму.Фото, которым поделился музыкант в личном блоге, вызвало массу комментариев. Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 26 Авг 2018 в 9:33 PDT ТегиОлег ГазмановПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...