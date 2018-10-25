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«Море не отпускает»: Леонид Агутин показал фото своей стройной и неотразимой жены Анжелики Варум

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леонид Агутин и Анжелика Варум

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50-летний Леонид Агутин и 49-летняя Анжелика Варум вместе с родными устроили морскую прогулку на яхте.

На днях Леонид Агутин и Анжелика Варум улетели вместе с родными в короткий отпуск, и некоторое время спустя певец решил поделиться с поклонниками яркими снимками. Артист показал собственные фото, а также кадры с женой, сестрой и отцом во время морского круиза на небольшой яхте.

«Ходили на лодке наших друзей пару недель назад. Лодка была небольшая, но очень хорошая. А солнце было огромным, но необыкновенно приветливым. Оттуда же знаменитое видео моей жены, как она ловит рыбу и отпускает ее. Всех нас тогда поймало море и не отпускает до сих пор из подсознания», — рассказал Леонид.

Внимание фолловеров тут же привлекла стройная Варум, для этой прогулки выбравшая эффектный розовый топ и короткие джинсовые шорты. «Как же вам повезло с женой, Леня», «Классные все, особенно Анжелика», «Ваша жена — просто богиня», — написали Агутину интернет-пользователи. А вы согласны с их мнением?

Фото и видео: Instagram

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