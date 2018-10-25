«Море не отпускает»: Леонид Агутин показал фото своей стройной и неотразимой жены Анжелики Варум

На днях Леонид Агутин и Анжелика Варум улетели вместе с родными в короткий отпуск, и некоторое время спустя певец решил поделиться с поклонниками яркими снимками. Артист показал собственные фото, а также кадры с женой, сестрой и отцом во время морского круиза на небольшой яхте.

«Ходили на лодке наших друзей пару недель назад. Лодка была небольшая, но очень хорошая. А солнце было огромным, но необыкновенно приветливым. Оттуда же знаменитое видео моей жены, как она ловит рыбу и отпускает ее. Всех нас тогда поймало море и не отпускает до сих пор из подсознания», — рассказал Леонид.