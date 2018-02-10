29-летняя актриса восхитила подписчиков новым образом.

Поклонники привыкли видеть звезду сериала «Сладкая жизнь» Марию Шумакову с распущенными кудрявыми волосами, однако один из последних снимков в ее Instagram немало удивил подписчиков. Актриса, сменившая озорные кудри на элегантные волны, поделилась размышлениями о своей любви к черному цвету под селфи из спальни: «По субботам люблю носить чёрный цвет, да и вообще его жалую. Чёрный цвет как будто защищает от лишних посягательств на зону твоего комфорта. Хотя иногда я так часто заранее закрываюсь, что могу пропустить нечто по-настоящему ценное. В общем, долой призрачные идеалы, хочу в Новом году (скоро же китайский) окружать себя удивительными, уникальными, талантливыми и целеустремленными людьми. Хочу многому научиться и двигаться вперёд, игриво проявляясь в творчестве».