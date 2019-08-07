Моника Беллуччи, Элизабет Херли, Сальма Хайек и Бар Рафаэли устроили «водный флешмоб» в Instagram

Этим вечером 54-летняя Моника Беллуччи, 54-летняя Элизабет Херли и 52-летняя Сальма Хайек с разницей в несколько минут опубликовали очень похожие фотографии.
Чуть позже к ним присоединилась 34-летняя Бар Рафаэли и 53-летняя Синди Кроуфорд.
«Запомните меня такой», — шутит беременная модель.
Что сподвигло звезд на такой шаг — Луна в Скорпионе или нечто еще— неизвестно. Не испытывали ли вы этим вечером желание украсить свою страницу Instagram снимком в купальнике?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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