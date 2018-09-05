«Моложе на 20 лет»: 49-летняя Юлия Меньшова экспериментирует с образом

В последние годы Юлия Меньшова верна элегантному образу. Когда она примеряет очки — визуально становится чуть старше. В хорошем настроении — моментально «скидывает» пару лет. Прически, которые предложили актрисе гримеры, изменили ее до неузнаваемости.
«Оппаньки!... а больше ничего не расскажу. Секретик #сайкониколавна #междунамидевочками2 #тссс», — написала она (фото можно листать с помощью стрелочек справа и слева).
«Какая вы хорошенькая с длинными!)», «Юлия, Вам идет блонд», «Как Вам суперски во всех прическах, Вы очень разная везде, и в каждой своя изюминка», «Моложе на 20 лет!», «С длинными очень даже!», «С длинными волосами прям огонь», «Нет, блондиночка- просто маленькая девочка! С любой прической красотуля!», «С длинными в самый раз! И цвет идет, кстати», «Вот это да ....», «Вау! А с длинными то как круто!!!», «А третий образ, очень даже....», «11-ти классница)))! Юлия Владимировна,вы Суппер!!!!!», — обсуждают подписчики.
Как считаете вы, какой образ подходит Юлии лучше?
Фото: instagram