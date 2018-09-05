«Моложе на 20 лет»: 49-летняя Юлия Меньшова экспериментирует с образом

В последние годы Юлия Меньшова верна элегантному образу. Когда она примеряет очки — визуально становится чуть старше. В хорошем настроении — моментально «скидывает» пару лет. Прически, которые предложили актрисе гримеры, изменили ее до неузнаваемости.

«Оппаньки!... а больше ничего не расскажу. Секретик #сайкониколавна #междунамидевочками2 #тссс», — написала она (фото можно листать с помощью стрелочек справа и слева).