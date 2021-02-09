Моложавая 55-летняя многодетная мать раскрыла способ сохранить красоту
Фото: instagram.com/gemmabourne15
Женщина из графства Уэст-Сассекс имеет трех взрослых детей, однако сама выглядит как их ровесница. Как уточнила британка, она ежедневно выпивает два литра воды, чтобы избавить организм от обезвоживания. Много лет она тщательно ухаживает за кожей тела и регулярно пользуется питательной сывороткой для лица.
Женщина не забывает и о психическом здоровье. После тяжелого дня она регулярно зажигает свечи и расслабляется в ванне. Еще одним секретом своей молодости женщина считает активный образ жизни.
Джемма ежедневно занимается йогой, в том числе используя видеоуроки в интернете. Кроме того, 3-4 часа в неделю Борн играет в теннис. Волосы она питает аргановым маслом, а также использует только увлажняющий шампунь.
Как уточнила женщина, многие представительницы слабого пола теряют свою привлекательность и становятся невзрачными после пятого десятка. Она советует им больше веселиться и прибавить ярких красок в гардеробе – это придаст уверенности. «Главное - найти оттенок, который подходит вашему цвету лица. У меня оливковая кожа и темные волосы, поэтому мне подходят холодные оттенки, такие как лимонно-желтый или ярко-розовый, фуксия», - подчеркнула она.
Фото: Instagram/@being_just_us, pixabay.com
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