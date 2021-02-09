Моложавая 55-летняя многодетная мать раскрыла способ сохранить красоту

Женщина из графства Уэст-Сассекс имеет трех взрослых детей, однако сама выглядит как их ровесница. Как уточнила британка, она ежедневно выпивает два литра воды, чтобы избавить организм от обезвоживания. Много лет она тщательно ухаживает за кожей тела и регулярно пользуется питательной сывороткой для лица.

Женщина не забывает и о психическом здоровье. После тяжелого дня она регулярно зажигает свечи и расслабляется в ванне. Еще одним секретом своей молодости женщина считает активный образ жизни.