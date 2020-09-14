Молодую женщину не пустили в парижский музей из-за слишком откровенного наряда

Женщина призналась, что почувствовала себя мучительно смущенной и даже униженной, когда сотрудница музея заявила ей, что вырез на ее платье чересчур глубокий. Другой офицер службы безопасности объяснил слова своей коллеги тем, что своим внешним видом Жанна нарушает политику музея. «На сайте Д’Орсе действительно указано, что посетителю, одетому в одежду, способную нарушить покой других людей, может быть отказано во входе, но там не указывается, какой именно тип нарядов имеется в виду, – возмутилась девушка. – Я не хочу надевать пиджак, чтобы попасть внутрь, потому что из-за этого чувствую себя оскорбленной и униженной, будто я виновата, что у меня есть грудь». Но обиднее всего, что подруге Жанны, сопровождавшей ее на выставку, никто замечаний не сделал, несмотря на то, что у той был открыт живот.

В итоге, чтобы попасть в музей, Жанне пришлось надеть куртку. «Сотрудники непоследовательны в своих решениях и осуждают людей просто по принципу «понравилось-не понравилось». Я – это не просто моя грудь, я не просто тело, потому возмущена этой политикой двойных стандартов», – написала она. Сотрудники музея ответили на ее критику и извинились перед ней за столь некорректное поведение офицеров службы безопасности.

Фото: twitter @jeavnne

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