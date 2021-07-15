Молодой британец рассказал, во сколько ему обходится мечта быть похожим на Кена

Для того, чтобы иметь возможность меняться и оплачивать свои процедуры, в 16 лет Джимми бросил школу и начал работать. «Я всегда был тем, кто хочет выделиться из толпы. И теперь я даже хочу немного больше изменений, чем уже делаю. Я хочу выглядеть более пластично, это эстетика, которая мне нравится. Знаю, что не всем нравлюсь, но мне все равно; я делаю то, что делает меня счастливым», — признался герой материала.

В результате он хочет стать живой версией популярной куклы Кена и надеется, что найдет своего избранника с толстым кошельком.