«Молодежно»: Юлия Меньшова похвасталась новой стрижкой

49-летняя актриса и телеведущая Юлия Меньшова сменила имидж и показала в Instagram фото в новом образе: «Ну, погнали... снова волосы растить 💇🏼♀️ #волосынезубы 🦷».
«Класс! Молодежно», «Красотища какая,упасть не встать 🌸 вы часто так обновляетесь?) вот у айфона обновление фигня,а у вас шикарно🙏🏻», «Шикарно, Юля!», «С этой стрижкой так на маму (актрису Веру Алентова – прим.ред.) похожи», «Стильно! Да за вами не угонишься! Только доросли до "Под Меньшову", а тут на тебе... Здорово и вам идёт!», «Хороша!!!!Свежа, по-летнему легка…», «Молодцу - все к лицу. И вообще в Вашем случае не стрижка Вас украшает, а ВЫ - стрижку», «Красивая, молодая умница! Очень красиво!», «Вы обалденно красивая !!! Очень Вам идёт!», «Вам очень идёт короткая стрижка,сразу свежее и моложе,хотя Вы всегда великолепно выглядите, но так просто🔥», — подписчики осыпали Юлию комплиментами .
А вам нравится такой образ Юлии Меньшовой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface, Stephen Lock, Andrew Parsons, Mark Thomas, Ray Tang, Pool/Globallookpress, picture alliance/dpa, East News, Getty Images
Видео: YouTube
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