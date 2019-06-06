«Молодежно»: Юлия Меньшова похвасталась новой стрижкой

«Класс! Молодежно», «Красотища какая,упасть не встать 🌸 вы часто так обновляетесь?) вот у айфона обновление фигня,а у вас шикарно🙏🏻», «Шикарно, Юля!», «С этой стрижкой так на маму (актрису Веру Алентова – прим.ред.) похожи», «Стильно! Да за вами не угонишься! Только доросли до "Под Меньшову", а тут на тебе... Здорово и вам идёт!», «Хороша!!!!Свежа, по-летнему легка…», «Молодцу - все к лицу. И вообще в Вашем случае не стрижка Вас украшает, а ВЫ - стрижку», «Красивая, молодая умница! Очень красиво!», «Вы обалденно красивая !!! Очень Вам идёт!», «Вам очень идёт короткая стрижка,сразу свежее и моложе,хотя Вы всегда великолепно выглядите, но так просто🔥», — подписчики осыпали Юлию комплиментами .